Знаменитая украинская певица Настя Каменских решила похвастаться идеальными формами в кожаных штанах

Как известно, Настя является любительницей активного образа жизни, продолжает худеть и рассказывает о своем правильном питании и поражает результатами своих занятий. В этот раз стройная звезда сверкнула модным образом в розовой майке и кожаных штанах. Настя устроила соблазнительные танцы в честь нового рекорда своей музыкальной композиции, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз артистка со счастливым видом показала всю себя во время танцев, которые специально записала в «Тик-Ток» приложении, которое использует уже много месяцев и даже набрала там многотысячную аудиторию.

«Еще более 1 000 000 видео с песней Elephant на @tiktoк. И их число растет! 💫 Тысячи видео выходят каждый день! Десятки тысяч людей со всего мира участвуют в конкурсе Elephant Challenge! 🐘 Я рада, что его особенно поддержала публика @tiktok_espanol! 🇪🇸 Мои эмоции просто вне слов! Это ВАУ! 😍 Спасибо всем, кто смотрит, слушает и поддерживает! ❤️», - написала Настя.

Поклонники тут же восхитились и танцем, и достижением артистки:

«Бомба💣💥», «Красуня 😘👍😍🌹», «Ваав, как же Потапу повезло💋🥰😻», «👏👏👏😍😍😍молодець!», «i like you 😻😻😻», «Красунечка ❤️», «Я залипла на этом видео 😂», «Так песня реально крутая❤️», «Такая классссснаяяя🌸🌸🌸», «Да не айс», «Я делала в сторис во время карантина, вы так и не посмотрели😔», «Поздравляю Вас, Насть)) Правда, очень рада за вас 😉🙏😊».

Ранее также Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

«Мне часто говорят, что я похожа на Настю 😊», «Это стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈», «Настя вы прекрасны что на 1 что на 2», «И первая и вторая. Ты самая лучшая и самая красивая 😍», «Невозмутимая девчушка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Все классные , но наверное больше 1 понравиласььь».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть