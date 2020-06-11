Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников и показала своего идеального красавчика
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Веранда удачи!🌺😊 А как красиво подстрижен наш котик Лакки…», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Волочкова позирует в спортивной кофте и синих штанах, демонстрируя свой домашний лук. А на руках у звезды красуется ее котик Лаки.
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Уточним, что пользователи сети не смогли что-либо сказать, несмотря на то, что балерина выбросила фотографию у себя на странице. Волочкова закрыла возможность комментировать ее фото из-за чрезмерной критики.
До этого мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова показала своего пушистого красавца.
Анастасия часто делится фото в своем Инстаграм и нередко показывает своего питомца кота по кличке Лакки.
Так, на недавнем снимке она взяла любимца на руки. Было видно, что котик не такой пушистый, как обычно, видимо животное подстригли. Красавец с большими глазами сидел смирно на руках, при этом смотря в сторону: "Ух, какой"
Волочкова была в голубом костюме с копюшоном. Балерина распустила короткие волосы, и красиво уложила их.
На лице звезды выделялись только брови, возможно, на ней не было макияжа.
Напомним, что скандальная Волочкова выставила напоказ свое великолепие в шортах: "ну и зрелище".
А еще Politeka писала, что Анастасия Волочкова разоткровенничалась о личной жизни: "Позвал к себе миллионер...".
Также Politeka сообщала, что Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места: тут и шпагат не нужен.