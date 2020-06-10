Сердце российского писателя-сатирика Анатолия Трушкина остановилось на 79-м году жизни

Юморист, который прославился монологами, написанными для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Клары Новиковой и Владимира Винокура, почти месяц назад попал в больницу с подозрением на китайский вирус, который подтвердился. Болезнь прогрессировала и состояние Трушкина ухудшалось, несмотря на попытки медиков поставить его на ноги.

"Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой", — комментировал трагедию художник Никас Сафронов, который отметил, что также заразилась жена юмориста. У нее болезнь протекала в более легкой форме. Женщина проходила курс лечения антибиотиками и постоянно молилась за мужа.

К сожалению, 10 июня писателя не стало. Об этом сообщил популярный Телеграм-канал Mash, передает Politeka.net.

Отмечается, что у сатирика была тяжелая форма китайского вируса.

"Трушкин был подключен к ИВЛ. Однако накануне ему стало хуже, Анатолий Алексеевич скончался", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, "уханьская зараза" подкосила многих представителей шоубиза, особенно пожилого возраста. Правда, некоторым повезло выкарабкаться. К примеру, победили болезнь и уже выписались из клиник народные артисты Надежда Бабкина и Лев Лещенко.

Бабкина, за жизнь которой весь апрель боролись медики, уже успела вернуться к работе. Мы рассказывали, что артистка анонсировала новый спектакль в своем театре «Русская песня», который назвала "бомбой".

Кроме того, Бабкина снялась в новых выпусках «Модного приговора» и в программе «Сегодня вечером».

70-летняя певица призналась, что находилась на грани жизни и смерти. У нее было повреждено 80% лёгких, а вероятность выжить была минимальной.

Напомним, что с Надеждой Бабкиной случилась новая беда, врачи разводят руками: страшные подробности из больницы.

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