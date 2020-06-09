Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, предстала в очень откровенном образе

Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, и почти каждое ее фото, заслуживает особого внимания, сообщает Politeka.net.

Около часа назад звезда опубликовала горячий кадр, на котором предстала во всей красе. На фото Воржева абсолютно обнажена.

Певица сверкнула шелковой кожей, засветив несколько родинок. Волнистые локоны придали образу какой-то романтичности. В ухе Татьяны блестела сережка.

Звезда смотрела в камеру через плечо, слегка улыбнувшись. Красота звезды подчеркнута блестящими тенями, черной тушью и красной помадой.

Фото получилось не только соблазнительным, но и очень загадочным, а также нежным. А подкрепила она его интересным стихом.

За полчаса пост собрал более 40 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Напомним, Татьяна Воржева позировала в платье, которое решила элегантно задрать.

«Привет лето ♥️🌞💫 Всех с первым днем этой прекрасной поры», - говорится в сообщении.

Пользователи сети поспешили прокомментировать пост:

«Красотища ты, Татьяна», «жжете!», «бомба!», «красотулька», - пишут они.

Ранее сообщалось, что Татьяна Воржева опубликовала видео, на котором поет известную песню под аккомпанемент гитары.

На черно-белой записи певица предстала перед подписчиками, оголив одно плечо и едва не засветив грудь.

Напомним также, что Татьяна Воржева позировала на природе в простом образе. На ней - обычная черная кофта, а также тонкие черные лосины, которые идеально подчеркивают стройные ножки.

Напомним, украинская Джоли оголила пышный бюст ради пикантных фото: «неземная красота».

Как сообщала Politeka, одинокая Джоли пошла на крайность после развода с Питтом.

Также Politeka писала, что Питт "открыл шампанское" с Джоли после "воссоединения" с Энистон.