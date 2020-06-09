Известная певица Алина Гросу удивила кадрами из празднования 25-летия

Вчера молодая певица и актриса праздновала свой день рождения. Чтобі отметить важное событие, певица не стала устраивать бурную вечеринку и роскошный ужин, она поделилась семейными кадрами и милым роликом с задуванием свечей. А сегодня Алина представила летний кадр со своего праздника, на котором позировала с... рыбой в руках, чем и поразила поклонников, сообщает Politeka.

«Дорогие мои друзья, спасибо вам за столько невероятно приятных слов❤️ я и не знала, что вас так много🙈😊😊😊 хочу чтоб все, что вы пожелали мне было и в вашей жизни, только увеличено втрое раз :))) будьте счастливы!!! Я вас люблю и ещё раз спасибо😋

P.s. День рождения я встречала на рыбалке (многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом😋 может это возраст уже говорит😅😂😂😂) родилась я в 20:20 и именно в это время вчера я словила 3 кг-ого осетра😍😍😍 поэтому, думаю, что год будет максимально плодотворным)))) ура)))) а это весь мой персональный улов🤗🤗🤗 кайф))) пошла коптить, солить и запекать)))», - написала Алина под новыми роликами в Инстаграм. Поклонники тут же отреагировали, написав сотни комментариев, причем они возмутились поведением Алины с мертвой и редкой рыбой, рядом с которой она и позировала.

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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