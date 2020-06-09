Украинская певица Тина Кароль похвасталась в разделе Стори смелым образом в удивительном платье с вырезом на животе

Так, в этот раз на новых фото, которые звезда решила представить на своей странице в социальной сети Инстаграм появились жаркие кадры в разделе Стори. На представленных фото девушка позировала в стильном наряде, покорившим ранее сотни поклонников.

Как известно, Тина является активным пользователем сети, поэтому часто устраивает съемки в самых разных образах и даже изредка меняя имидж для привлечения внимания аудитории. Звезда любит эпатировать публику эстетичными кадрами.

Поэтому сегодня она показала, как снималась на фоне деревьев и позируя в стильном платье с вырезом на плоском животе, а также имеющем в области декольте стильные затяжки. Само платье с длинным рукавом и тем же вырезом на талии, позволило Тине сделать акцент на прессе. На ножках – открытые босоножки с тонкими ремешками, которые она также с радостью показала.

До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает - показывает язык, в то время, как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично он подписал кадр мужчина у себя. На фан-аккаунте в Инстаграм поклонники оказались довольно красноречивы - такое милое фото им понравились. По их словам Кароль выглядит просто фантастически.

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