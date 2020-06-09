Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком показала, как переживает проигрыш
В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу - довольно молодая и амбициозная гимнастка покорила его сердце. При этом финалистка Дана Оханская оказалась проигравшей, но достойно пережила решение мужчины и даже пожелала тому искреннего счастья. Сейчас девушка занимается любимым делом и поражает свою аудиторию необычными и чувтственными речами, а также авторскими стихами, пишет Politeka.
«Заховай мене там, де тихо...⠀
Зачини у свої полони - ⠀
Там же можна тобою дихати⠀
І тримати гарячі долоні.⠀
Шепочи мені голосно ніжності⠀
І залиш обіцянкам місця.⠀
В тобі стільки безмежної вірності - ⠀
Аж здається, що це мені сниться!⠀
Заховай мене там, де тихо...⠀
Забери назавжди в обійми.⠀
Залишайся моєю втіхою,⠀
Залишайся моїми крильми! ⠀
#кохайтеся #добраніч #кохайте_ся #kohayte_sya #oh_dana», - написала Дана под чувственным видео, на котором показала себя в довольно романтичном стиле.
Поклонники не смогли быть равнодушными:
«Божественно😍», «Ви крута,обожнюю вашу поезію💋», «Прекрасно, сразу Дашу превзошла❤️», «Как это красиво! ❤️», «Так гарно 😻🌸», «Дуже😍😍😍😍🔥🔥», «Такая ты нежная 🤗❤️», Очень красиво, ты такая молоец», «Вдохоноаляешь образами».
Также Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно. ⠀
«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⠀
Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.
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