Дана показала, как она теперь проводит свободное время

Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком показала, как переживает проигрыш

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу - довольно молодая и амбициозная гимнастка покорила его сердце. При этом финалистка Дана Оханская оказалась проигравшей, но достойно пережила решение мужчины и даже пожелала тому искреннего счастья. Сейчас девушка занимается любимым делом и поражает свою аудиторию необычными и чувтственными речами, а также авторскими стихами, пишет Politeka.

«Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀

Зачини у свої полони - ⁣⁣⠀

Там же можна тобою дихати⁣⁣⠀

І тримати гарячі долоні.⁣⁣⠀

Шепочи мені голосно ніжності⁣⁣⠀

І залиш обіцянкам місця.⁣⁣⠀

В тобі стільки безмежної вірності - ⁣⁣⠀

Аж здається, що це мені сниться!⁣⁣⠀

Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀

Забери назавжди в обійми.⁣⁣⠀

Залишайся моєю втіхою,⁣⁣⠀

Залишайся моїми крильми! ⁣⁣⠀

#кохайтеся #добраніч #кохайте_ся #kohayte_sya #oh_dana», - написала Дана под чувственным видео, на котором показала себя в довольно романтичном стиле.

Поклонники не смогли быть равнодушными:

«Божественно😍», «Ви крута,обожнюю вашу поезію💋», «Прекрасно, сразу Дашу превзошла❤️», «Как это красиво! ❤️», «Так гарно 😻🌸», «Дуже😍😍😍😍🔥🔥», «Такая ты нежная 🤗❤️», Очень красиво, ты такая молоец», «Вдохоноаляешь образами».

Также Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно.⁣⁣ ⠀

«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⁣⁣⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.

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