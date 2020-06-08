Украинская певица Тина Кароль покорила счастливым видом в белоснежном костюме без белья

В этот раз Тина показала себя в смелом образе, который заинтриговал фанатов. Так, Кароль певица примерила стильный костюм белого цвета, при этом надела исключительно его, оставшись без белья, передает Politeka.net.

Артистка несколько часов назад решила опубликовать стильный и пикантный кадр, показывая на том, как позирует в костюме без нижнего белья. На снимке звезда позировала в белом брючном костюме с расстегнутым пиджаком на голое тело. Из-под него видна обнаженная грудь звезды. Сама она при этом очень ярко улыбается и поднимает ножку вверх, касаясь ту рукой.

«капееееееццц😻😻😻», «Такая счастливая❤️», «Ааа, какое чудо😍❤️», «Вот это растяжка 😅Красоточка наша 😍❤️», «Сойти с ума🤤», «Лучшая улыбка😍», «Ой мамочка😍😍😍😍», «Счастливая малышка❤️❤️❤️», «Как милый ребёночек😍 Какие фото, Балан растяжке научил?😍😍😍🔥», «Ух утренняя разминочка 🔥😍😍», «Очеень красивааяя😻❤️😻», - написали пользователи.

До этого Тина предстала на новом ролике, опубликованном на аккаунте «ФанТина» в Инстаграм, в необычном виде. Позируя без макияжа и укладок, Тина выглядела необычно и даже грустно. Поклонники тут же засыпали пост вопросами и неизменной похвалой. Нашлись и те, кто удивился печальному выражению лица звезды.

«Уставший котёнок, но такой красивый 🥺♥️», Грустное личико, улыбнись, тебе так идёт улыбка. ❤️❤️❤️», «Маленькая принцесса 👸❤️», «Загадочная Тина💜💜💜 сторис Тины особый вид искусства 🤫💜», «Хочу страдать и радоваться вместе с тобой», «Загадочная😍», «Особенная любовь❤️❤️», «Красуня наша❤️😍», «Тина поговори же с нами 🤗 Мы скучаем ...», «I love you», «Вы самая лучшая, клевая, классная! Вы нежная, милая, просто прекрасная!Непревзойденная и несравненная,Вы самая яркая и офигенная!».

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