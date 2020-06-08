Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как катается на лошадях, но насмешила публику

Балерина решила показать, как отдыхает в загородном клубе и веселится во время катания на лошадях. Примечательно то, что технику езды на лошади рысью она выполняла крайне неуместно и неправильно, пишет Politeka.net.

Как известно, легкая рысь (также известная как строевая рысь) это вид верховой езды, который применим в основном в английском стиле верховой езды, в котором всадник поднимается из седла в такт с аллюром лошади.

Это предохраняет всадника от постоянных толчков во время езды рысью и от оказания давления на спину лошади. При этом двигаться надо плавно, но никак не подниматься вверх-вниз, измучивая лошадь еще больше.

Основная причина приподниматься во время верховой езды – предохраниться от постоянных толчков в сиденье во время особо ухабистых аллюров – рыси. Это делает езду более комфортной для всадника и легкой для спины лошади. Развлечение для взрослых кажется не простым, однако очень полезно для многих групп мышц.

Похоже, балерина этого не учла и даже похвасталась своими «навыками», однако скрыла комментарии, чтобы не получить волну критики:

«Рысь. Любимый конный клуб "Новый век". Солнце. Радость. Небо. Красота.😊 Я очень люблю лошадей.🙏 И вроде в седле держусь уверенно.😉».

Похоже, балерина совсем не скучает без концертов и массовых репетиций. Сейчас она тренируется в персональном зале и ходит заниматься спортом в такой же пустой зал. При этом Анастасия часто скрывает комментарии во время публикаций особо провокационных постов.

Также артистка скрыла возможность комментирования под предыдущим постом:

«Любимый конный клуб "Новый век" находится по соседству нашего дома😊 Я так люблю лошадей! Это один из прекраснейших вариантов изоляции😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #», - написала Волочкова. При этом ранее пользователи сети высмеивали звезду за кадры с животными, ведь ранее она попала в скандал за «избиение» собачки.

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