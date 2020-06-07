Часть Украины будет страдать от жары, а вторая – от дождей с грозами

Такой прогноз дала у себя в Фейсбук популярный синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net. По ее словам, в ближайшие дни ничего особенного с погодой не произойдет. На большей территории нашей страны ожидается жара и солнце.

В западных областях Украины, по словам синоптика, будет немного свежее за счет кратковременных дождей. По словам Диденко, практически на всей территории Западной Украины будут наблюдаться дожди, местами с грозами и шквальным ветром.

Диденко подчеркнула, что погода на остальной территории будет очень опасной для тех, кто не готов к лету. Она призвала защищать головы панамками, а носы – защитными кремами. Она назвала нынешнюю погоду очень неожиданной и резкой, что особенно негативно может сказаться на украинцах, которые не будут готовы к таким резким перепадам температуры.

Отмечается, что 8 июня по всей Украине ожидается 25-30 градусов тепла, а местами – 31-34 градусов тепла. На Западе – 23-27 градусов.

По словам синоптика, это лето очень быстро пройдет, поэтому нужно ним наслаждаться.

В Киеве тоже в ближайшее время будет сухо и солнечно. Жители столицы смогут вдоволь насладиться хорошей погодой.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

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