Климатологи предупредили украинцев, что от лета 2020 года можно ждать любых неприятных сюрпризов

Сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко рассказала, что погода этим летом будет очень капризной, так как климат в Украине меняется, передает «Сегодня».

По словам ученой, май в этом году был аномальным с его температурным режимом и дождями. Однако, согласно исследованиям, именно таким май и должен быть. Температура 15-16 градусов и погодные аномалии – это вполне себе норма для последнего весеннего месяца. А то, что мы наблюдали в последние десятилетия (жара и засуха), это, как раз, аномалия.

«Несколько последних лет май начал меняться, приближаясь к норме. Однако порой мы становимся свидетелями тепловых волн в апреле, причем весна начинается довольно резко», - объяснила Бойченко.

Она уверена, что этим летом украинцам нужно готовится к погодным качелям, резким изменениям температуры. Это значит, что будут регулярные перепады температуры: от жары к похолоданию с дождями. Лето, по словам Бойченко, будет прохладным, затяжным и дождливым.

Климатолог отметила, что зима и весна 2020 года побили все рекорды по аномалиям, поэтому лето, вероятнее всего, тоже будет таким. Все дело в изменении климата, который выражается в различных аномалиях.

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