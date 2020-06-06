Экс-герцогиня Меган Маркл не смогла не прокомментировать массовые протесты, охватившие США

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Меган Маркл решила записать видеообращение для выпускников школы, где она училась с 11 по 18 лет.

Помимо этого, бывшая герцогиня Сассекская нарушила молчание касательно протестов в США.

В своем обращении Меган Маркл вспомнила об аналогичных бунтах в Лос-Анджелесе, которые начались в 1992 году и призналась, что ей неприятно осознавать жестокость нынешнего мира.

"Я хотела сказать что-то правильное и волновалась, что не смогу или что меня за это раскритикуют. А потом я поняла, что единственное, что неправильно в этой ситуации, - это ничего не сказать", - пояснила она.

По словам Меган Маркл, в 1992 году она стала свидетелем того, как суд присяжных оправдал нескольких полицейских, жестоко избивших темнокожего американца Родни Кинга.

«Мне было 11 или 12 лет, я как раз только что поступила в школу «Чистые сердца», когда в Лос-Анджелесе произошел бунт, также спровоцированный бесчувственным проявлением расизма. Я помню комендантский час. Я помню, как бежала домой и по дороге видела, как с неба падает пепел. Вокруг пахло гарью, я видела, как дым поднимался над зданиями, а люди выбегали из домов с сумками и мародерствовали», - с тревогой вспомнила Маркл.

Подытоживая, Меган Маркл заявила, что ей жаль, что школьники в таких условиях проводят выпускной.

"Мне жаль, что вам приходится жить в мире, где это все еще существует... Я знаю, что это не тот выпускной, который вы себе представляли", - подытожила она в своем видеообращении.

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