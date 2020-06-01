Одна из последних статей британских журналистов взбесила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон
Об этом пишет таблоид Mail on Sunday.
Косоглазая Ивлеева из "Орла и решки" потрясла постельным фото с Элджеем: "В отношениях главное..."
Как выглядят сестры-красотки Веры Брежневой, Бузовой, Асмус, Фриске и других звезд: неожиданные фото
Волочкова без штанов переступила черту, показав срамные места: "Никакие антисептики не помогут"
Жесткий удар доллара, блокировка счетов и бунт под окнами Зеленского - главное за ночь
Сообщается, что Кейт Миддлтон вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма
Герцоги Кембриджские уже направили в издание требование удалить статью, которую журналисты озаглавили "Екатерина Великая".
Кейт и Уильяма возмутили неточности и ложные утверждения: в статье сказано, что герцогиня якобы перегружена и измотана своей работой в королевской семье после дерзкого бегства Гарри и Меган Маркл в США.
В статье также говорится, что между Миддлтон и Маркл были разногласия, а принц Уильям попал под влияние матери герцогини.
Особенно возмутило пару, что британские журналисты Кейт Миддлтон величают "болезненно худой" и сравнивают с покойной матерью принца Уильяма, которая страдала расстройством пищевого поведения.
"Это такая жестокая и ранящая колючка. Это сексизм и позор женщины в худшем своем виде. Tatler может подумать, что у него иммунитет, поскольку его читают в королевской семье, и его можно найти на каждом кофейном столике в каждом "умном доме". Но это не имеет значения. Герцогиня, от природы застенчивая женщина, делает все, что в ее силах", - рассказал в комментарии журналистам осведомленный инсайдер.
Напомним, Кейт Миддлтон обогнала в рейтинге самых крутых женщин даже Елизавету II.
Специалисты провели опрос 2000 респондентов и выяснили: Кейт Миддлтон (23%) удостоилась звания "самой крутой и вдохновляющей" из 25 женщин. "Серебро" досталось Мишель Обаме (21%), а на третьем месте оказалась королева Елизавета II (20%).
"Кейт показала, насколько она крутая и вдохновляющая", когда общалась по видеосвязи с людьми из дома претарелых, занималась проектом для фотографов "Hold Still" и другими вещами, которые положены герцогине", - говорилось в сообщении.
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".
Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели