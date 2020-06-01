Одна из последних статей британских журналистов взбесила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон

Об этом пишет таблоид Mail on Sunday.

Сообщается, что Кейт Миддлтон вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма

Герцоги Кембриджские уже направили в издание требование удалить статью, которую журналисты озаглавили "Екатерина Великая".

Кейт и Уильяма возмутили неточности и ложные утверждения: в статье сказано, что герцогиня якобы перегружена и измотана своей работой в королевской семье после дерзкого бегства Гарри и Меган Маркл в США.

В статье также говорится, что между Миддлтон и Маркл были разногласия, а принц Уильям попал под влияние матери герцогини.

Особенно возмутило пару, что британские журналисты Кейт Миддлтон величают "болезненно худой" и сравнивают с покойной матерью принца Уильяма, которая страдала расстройством пищевого поведения.

"Это такая жестокая и ранящая колючка. Это сексизм и позор женщины в худшем своем виде. Tatler может подумать, что у него иммунитет, поскольку его читают в королевской семье, и его можно найти на каждом кофейном столике в каждом "умном доме". Но это не имеет значения. Герцогиня, от природы застенчивая женщина, делает все, что в ее силах", - рассказал в комментарии журналистам осведомленный инсайдер.

Напомним, Кейт Миддлтон обогнала в рейтинге самых крутых женщин даже Елизавету II.

Специалисты провели опрос 2000 респондентов и выяснили: Кейт Миддлтон (23%) удостоилась звания "самой крутой и вдохновляющей" из 25 женщин. "Серебро" досталось Мишель Обаме (21%), а на третьем месте оказалась королева Елизавета II (20%).

"Кейт показала, насколько она крутая и вдохновляющая", когда общалась по видеосвязи с людьми из дома претарелых, занималась проектом для фотографов "Hold Still" и другими вещами, которые положены герцогине", - говорилось в сообщении.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели