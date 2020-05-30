Вскоре в Украине стартует третий этап смягчения карантина из-за китайского вируса

Карантин в Украине продлен до 22 июня, однако Кабинет министров готовится ввести с 1 июня уже третий этап ослабления ограничений.

В частности, с 1 июня в Украине откроются спортзалы и бассейны, кроме трех областей, которые по данным текущей эпидемической ситуации не соответствуют критериям для дальнейшего смягчения карантина.

Кроме того, возобновят движение пригородных и межобластных поездов и заработают спортзалы. Абитуриенты смогут сдать ВНО. Кроме того, запустят фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и введут в обращение монету номиналом 10 гривен.



Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Так, с этого дня перезапустят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

Во время проезда в поездах пассажиры должны быть исключительно в защитных масках. Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела. Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед и после каждого рейса будет происходить санобработка вагонов. Заполнять вагоны будут только наполовину, в шахматном порядке.

С 1 июня Минздрав позволило украинцам посещать спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны С 1 июня в Украине заработают бассейны. Это касается тех областей, в которых благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Правда, количество посетителей в заведениях не должно превышать 10 человек. Минздрав выдал рекомендации для работы спортивных комплексов:

1. Во время проведения индивидуальных занятий можно, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более чем один человек на 5 квадратных метров.

2. Проведение групповых и командных занятий должно происходить исключительно по предварительной записи.

3. На входе должны разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку).

4. В зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом в не менее чем 2,5 метра друг от друга.

Стоит напомнить, что дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО выделят бонусный период регистрации. Все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля – 24 марта, смогут сделать это 25 мая – 9 июня.



В то же самое время, в Киеве заработают: детские сады, школы для 11 классов (сдача ЗНО), заведения профессионального и высшего образования (для выпускников и абитуриентов), отели (но без работы ресторанов – в Украине возобновили работу с 22 мая), детские юношеские спортивные школы, спорткомплексы и фитнес-залы (но без работы бассейнов), пляжи и зоны отдыха, кладбища (для посещения).

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы – с 6:00 до 20:00.

Поскольку карантин в Украине продлили минимум до 22 июня, то ограничения на пересечение линии разграничения все еще действуют. Пересечь ее можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил на основании чрезвычайных обстоятельств гуманитарного характера.

С 3 июня НБУ запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен. Они постепенно должны заменить десятигривневые купюры.

Так, на первом этапе НБУ введет в оборот 5 миллионов монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины. Отделения НБУ будут передавать монеты банкам, а банки – своим клиентам, предприятиям торговли и гражданам.

Напомним, украинцам озвучили новые правила поездок в поездах, к чему готовиться: «каждый час будут…».

Как сообщала Politeka, новое испытание для украинцев стартует с 1 июня: кто лишится денег, названы суммы.

Также Politeka писала, что новые правила выхода на работу, в Минздраве предупредили украинцев.