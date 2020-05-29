Знаменитая артиска Ани Лорак удивила новым образом, представленным специально к выходу новой песни, представленной пару часов назад

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала первый отрывок со своей новой композиции, выход которой планировала много недель, пишет Рoliteka.net.

Так, артистка представила фото в новом образе, которое стало обложкой для композиции под названием "Твоей любимой". Сама композиция получилась довольно ритмичной и жаркой, авторами работы стал Евгений Лишафай, написавший музыку, а вот слова написала сама знаменитость с ним в дуете.

На новом кадре Каролина позирует в красном пальто, зеленых штанах и без одной туфли. Дерзкий и бунтарский лук знаменитости, как и клип не оставил фанатов равнодушными.

«Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!», - написала Лорак.

Вот что ответили фанаты: «С уважением отношусь к Вашему творчеству, однако песня полное разочарование 😔», «Невероятно чувственная, красивая песня❤️ Очень нежно🥰О любви, о самом прекрасном чувстве❤️✨ Спасибо, Каролина за прекрасную композицию💋 Только Ваша музыка, заставляет сердце биться в любви❤️❤️❤️ Окутана Вашим волшебством✨», «Хочу пожелать Вам быть любимой! ❤ Но чтобы вы не забывали, что всегда любимы своими поклонниками. 🙏».

До этого звезда заявила, что она зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами. Сегодня же звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах.

«Осваиваю TikTok. 🎬 Полная версия вчерашнего видео для вас.. то, что осталось за кадром (смотреть до конца!) ❤️😂😂😂 А в каких социальных сетях вы проводите больше всего времени?», - написала Каролина.

Вот что ответили пользователи:

«В Инстаграм, а теперь и в Тик ток😂😻❤️», «Вы ворвались в Тик Ток , супер-дива⚡️🤩», «Хорошего дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в мамочку ❤️», «Богиня🔥 Очень горячо😍 Ждем новое видео💗», «Сейчас в инстаграм то и то редко захожу🙈 времени мало, так как на уроки с сыном уходит полдня, а когда задают слова по английскому, то почти до ночи с ними сидим😳 настолько тяжело они ему даются», «Красавица 😍☀️», «Каролина, вы как всегда красотка👍».

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