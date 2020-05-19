Известная балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат на улице, позируя в одной пижаме

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм кадр, на котором позировала в привычной домашней одежде, за которую ее множество раз жестко высмеивали. Анастасия растянулась в шпагате на зеленой травке посреди двора, пишет Politeka.net.

Так, балерина в пижаме, состоящей из майки с тигровым принтом и в коротеньких шортиках такой же расцветки озадачила видом посреди улицы. Чтобы спрятать свои желтые волосы, она надела капюшон и серьезно смотрела в камеру, привлекая внимание к себе.

Отметим, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.

При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странное видео.

Так, Анастасия Волочкова осрамилась на весь интернет, показывая нелепые упражнения в спортзале.

«Укрепление мышц спины-важный для меня момент. Я очень люблю физическую нагрузку в балетном или фитнес зале. Но и в домашних условиях Тренажер можно заменить резиновым эспандером. Завтра покажу, как это делать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова делает один подход тяги в блоке на спину, после чего резко подскакивает и демонстрирует растяжке. После этого звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ору в голосину!», «Боже, что это за раскоряка!», «Шпагат обязательно делать после спины», «и пуанты не забывайте одевать, это главный атрибут тренировок, без них качаются не те мышцы», «Расскорячилась», «Смехотааааа», - пишут они.

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