Украинская певица Тина Кароль показала стильный кадр, позируя в необычном полупрозрачном платье, сделанном из блестящих камней

Находясь на карантине Тина не скучает - активно занимается собой, проводит долгожданное свободное время с сыном, работает над альбомом и даже интригует своей личной жизнью. В этот раз певица сделала неожиданное заявление, передает Politeka.net.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала неожиданный кадр с серьезной подписью. Так, певица позирует в платье цвета металлик, более напоминающее кольчугу. При этом само платье состояло из маленьких кругов разного размера и соединенных между собой.

Наряд удачно подчеркнул фигуру знаменитости, а прозрачный вид придал той пикантности. Однако не это привлекло внимание фанатов. В подписи звезда написала кое-что важное:

"Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", - заинтриговала Тина.

До этого артистка сверкнула стильным нарядом, удачно подчеркнувшем ее фигуру и достоинства. Как известно, в фиолетовом платье из пайеток впервые Тина появилась во время съемок проекта "Танці з зірками" в котором принимала участие в роли ведущей.

На фан-аккаунте знаменитости появился кадр, на котором певица появилась в знаменитом стильном наряде без бретелей, но с черными вставками ткани на груди. Идеальный образ - платье в пол и подобранные украшения с камнями - удачно сочетались вместе с макияжем звезды.

К слову, под постом фанаты сразу же принялись вспоминать лучшие образы знаменитости, в которых она появлялась в последнее время. Не обошлось и без уминаний нарядов Тины на "Голосе", в котором она победила вместе с юным участником.

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