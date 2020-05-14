Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала, на какие жертвы приходится идти на проекте

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, какие девушки останутся на проекте в финале. Сейчас осталось лишь три участницы: Дана, Даша и Вика, поэтому внимание к ним особо увеличено. К примеру, самая скандальная участница Дана Оханская вызвала бурю в социальной сети Инстаграм новыми фото, пишет Politeka.

Так, Дана рассказала, что иногда церемонии продолжаются «вечность» - от 4 до 6 часов, поэтому выдержать напряжение становится нереально. Девушка показала, как в последний раз ей удалось покорить главного холостяка проекта.

«Церемонии иногда продолжались вечность (4-6 часов) 🙄⏳⠀ Поэтому стоять на каблуках часто не хватало сил 😁🙈 И все-таки я ждала-ждала и ... дождалась свою 10-ю розочку 🌹», - написала Дана.

Вот что написали пользователи сети в ответ: «Хотя бы Вика поехала!», «милашка», «Буду, я надеюсь что именно ты виграеш😘», «А как снимают комментарии участниц во время церемонии? И перед отправления домой? Делают перерывы или уже после самой церемонии?», «Красотка! А Кристине здесь как 13 лет 😅», «Очень классные образы были на этой церемонии 😍».

Ранее также сообщалось, что во время шоу молодой человек Макс Михайлюк успел даже нарушить правила проекта и в тайне от девушек встретился с их мамами. Узнав, что Дана обожает делать фото, он устроил с ней необычную фотосессию.

Как выяснилось, девушки даже есть традиция - делать фото из стран, где она бывает впервые. Макс не смог отказать своей фаворитке и согласился на съемку. Дана на своей странице представила целый фотоотчет, чем немало взбудоражила пользователей Инстаграм.

До этого мы писали, что самым неоднозначным моментом, по мнению пользователей сети, стал интимный вечер Даны вместе с Максом во время их посиделок на диване. Девушка зачитала ему стих в непозволительной близости и нарвалась на множество завистливых комментариев.

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