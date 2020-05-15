"Королевской" двойней называют тех детей, когда рождаются мальчик и девочка, история рождения таких детей является особенной

Согласно данным, ещё во времена правления королей, когда престол передавали по наследству от отца к сыну, появилось выражение «Королевская двойня». Так называли детей – мальчика и девочку, которые родились вместе, пишет Politeka.net.

Из-за того, что во время рождения детей решались сразу две проблемы, такое рождение считалось более выгодным, ведь мальчик мог унаследовать власть, а дочь можно было выдать замуж и как можно выгоднее для семьи. Предлагаем вашему вниманию подборку фото знаменитых пар, у которых родилась та самая «королевская двойня».

Семь лет назад в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились двойняшки. Возникало множество предположений о том, как 63-летней певице удалось, но объяснение было очевидно: дети появились на свет благодаря суррогатной матери.

А вот у Дженнифер Лопес дети появились в феврале 2008 года. Лопес родила двойняшек от своего мужа Марка Энтони. Актрисе на то время исполнилось 39 лет. Девочку пара назвала Эмма Мэрибел, а мальчика - Максимиллиан Дэвид.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта в том же 2008 году родились двойняшки: мальчика назвали Нокс Леон, а девочку Вивьен Маршелин.

Четыре года назад украинская актриса, телеведущая и участница «квартал 95» Елена Кравец, тоже родила "королевскую" двойню: сына Ваню и дочку Катю, артистке тогда исполнилось 39 лет.

Напомним, что Меган Маркл сильно комплексует, коллега выдала все секреты экс-герцогини: "Требовала шампанского и....".

Как сообщала Politeka, раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.

Также Politeka писала, что эффектная Джей Ло без лифчика свела с ума вырезом почти до пупка: "Видно все".