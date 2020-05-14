Ани Лорак не так давно подогрела слухи о своих запутанных отношениях с женатым мужчиной

Поклонники, как известно ищут любой намек на сплетни, касающиеся личной жизни артистки. В этот раз центром скандала стала тема отношений женатого известного певца. По мнению фанатов, звезда уже давно встречалась с азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN, пишет Рoliteka.net.

Слухи об их отношениях начались еще во время съемок совместного клипа, фото, сделанные во время их работы, были также причиной бурных обсуждений. Тема клипа тоже неоднозначная: певец страдает от безответной любви и не может признаться в чувствах некой особе, поэтому решил спеть песню «Я не могу сказать…».

Также, согласно слухам, пару часто видели вместе, а сами они нередко посещают сцену вдвоем и присутствуют на светских мероприятиях. Интерес публики «подогрели» частые объятия и теплые улыбки на камеру этих двух знаменитостей.

А вчера стало известно о втором разводе мужчины. Отметим, супругой Эмина является Алена Гаврилова, которая даже родила ему ребенка. А вот Ани Лорак 31 января оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти десять лет.

Эмин же сообщил о разводе достаточно корректно – обратившись к жене и фанатам в социальной сети:

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек.

Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Это заявление подлило «масла в огонь», фанаты принялись искать новые намеки на отношения артиста и знаменитой певицы Ани Лорак.

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