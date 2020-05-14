Украинский певец Виталий Козловский поразил рассказом о серьезном конфликте с продюсером Игорем Кондратюком

Об этом он поведал, сыграв в «Правду или действие» с Олей Поляковой в прямом эфире в соцсети.

Козловский рассказал, что когда захотел уйти от продюсера, с которым создал свои известные хиты, предложил ему, что в течение трех-пяти лет выплачивать деньги, которые зарабатывал за два года сотрудничества. Но предложенная сумма Кондратюка не устроила.

Ответ продюссера поражает.

"Послушай, мальчик. Нравится тебе это или нет, но мы посоветовались с юристом, и ты мне должен 300 тысяч долларов. Не спрашивай, за что, столько стоит твоя свобода", - передает слова продюсера Козловский.

По словам Козловского, Кондратюк подговорил представителей шоу-бизнеса не работать с певцом.

«Когда я ушел от него, я жил просто в аду. Для меня всюду закрывались двери, меня вызывали все музыкальные редактора и говорили: "Приезжал Кондратюк и говорил: "Не ставьте его в эфир, будьте солидарны со мной, я же продюсер". Они не знали, какую грязную войну он ведет со мной», - говорит артист.

Козловский рассказал, что после проекта "Шанс", в котором он победил в 2002 году, его раскручивала целая коалиция людей, включая Кондратюка и Влада Ряшина. И поначалу все устраивало исполнителя, но вскоре остался только Кондратюк и ситуация резко изменилась. Певец рассказал, что его не допускали ни к творческой части проекта, ник финансовой, а заставлять только петь то, что скажут.

"Бухгалтерский отчет мне показывали только в конце года, и из меня делали дурака. Я вел свои подсчеты и думал: "О, наконец-то я в плюс вышел". А мне говорили: "Ну, в этом году мы опять в минусе, все у нас очень хреново". Были проекты, за которые я не брал гонорар вовсе: главное, чтобы те люди, которые мной манипулировали, сказали мне, как собачке: "Все хорошо, на тебе, Тузик, кусочек мяса". Но всегда все было плохо, денег всегда нет, и я решил, что отдам все долги и уйду", - рассказал артист.

Козловский также поразил рассказом о квартире, за которую переплатил Кондратюку 140 тысяч долларов. Жилье было куплено на жену Кондратюка, и потом через лет 5 передалась Козловскому. Он выплатил за нее 340 тысяч долларов. А позже артист встретил бывшего хозяина квартиры и узнал, что она была продана за 200 тысяч.

Козловский добавил, что все еще продолжает судиться с бывшим продюсером, на которого были записаны все песни.

«Ты выходишь к народу петь новые песни, зал скандирует "Шекспир", "Пина колада", "Небо плаче", и я как слуга народа, извините, как зависимый от этих эмоций человек, их пел. На каждом концерте был какой-то человек от Кондратюка, он это снимал, а потом приходили иски. Еще до сих пор идут суды, но я надеюсь, что в ближайший год это закончится», - говорит певец.

Козловский отметил, что не единожды пытался решить ситуацию мирно, но Кондратюк не идет на контакт.

«Для меня он был духовным наставником, я к нему прислушивался больше, чем к родному папе, а потом вдруг он делает что-то такое, чтобы тебя просто не стало», - отметил артист.

Козловский добавил, что без Кондратюка его заработок резко вырос, и он ни разу не пожалел, что ушел от продюсера. При этом он призвал всех не бояться и идти к своей мечте.

Напомним, в 2012 году украинский шоу-бизнес всколыхнуло известие о расторжении контракта между Виталием Козловским и его продюсером Игорем Кондратюком. После девяти лет сотрудничества певец решил уйти от продюсера. Тогда между ними и начались судебные тяжбы.

Напомним, Козловский унизил Полякову на глазах у миллионов, кадры инцидента: «Ну, ты и страшная».

Как сообщала Politeka, Козловский сделал скандальное заявление о конфликте на Донбассе: "Для кого-то это выгодно".

Также Politeka писала, что бесстыжий Виталий Козловский разделся и показал все свои достоинства: «О боги! Остановись!».