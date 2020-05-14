В Украину вернется тепло, однако вместе с ним придут и дожди на большей территории страны

Такой прогноз на четверг, 14 мая, представили синоптики Укргидрометцентра. По их данным, осадки ожидаются почти по всей стране кроме востока и юга. В большинстве областей будет облачно с прояснениями. Также отмечается, что помимо дождей возможны грозы. На левобережье осадки будут незначительными.

Ночью температура в Украине опустится до +3…+7 градусов. Чуть теплее будет в западных, южных и центральных областях, где столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

Днем температура в западных областях достигнет отметок в +13…+16 градусов. На Закарпатье, а также в Черновицкой и Винницкой областях воздух прогреется до +23 градусов. На севере страны будет холоднее всего. Там температура достигнет лишь +12…+14 градусов. В центре днем температура также поднимется до +23. На юге и востоке страны будет чуть прохладнее – до +22.

Ветер будет южным с переходом на северный, 7-12 м/с. В центральных и южных областях, а также в Карпатах, возможны порывы до 15-20 м/с.

Синоптики также предупредили о том, что в восточных районах Одесской, Николаевской и Запорожской областей 14 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко предупреждала, что изменения погоды в Украине будут связаны с тем, что место антициклона над страной займет циклон с атмосферными фронтами.

В связи с этим 14 мая дожди пройдут сначала в северных и западных областях, затем в Винницкой области, а под вечер доберутся до центральных областей и Одещины. При этом Диденко отмечает, что помимо дождей возможны и грозы.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.