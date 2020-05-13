Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя в необычном виде

На фото Маша была прикрыта спанбондом, а во рту у нее что-то фиксировало губы, чтобы были видны зубы. Полякова прикрыла глаза черными очками и показала два пальца на камеру. На фоне можно увидеть умывальник и стул. Что случилось с девушкой неизвестно, возможно делала какие-то процедуры на зубах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Маша опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где таких функций не присутствует.

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова устроила безумные развлечения с Ольгой Сумской в прямом эфире.

Во время эфира Полякова задавала артистке каверзные вопросы и заставляла ее выполнять не самые приличные задания. В какой-то момент Сумской даже пришлось станцевать стриптиз, расстегнув свою кофту и продемонстрировав впечатляющее декольте.

Сообщалось, что украинская певица Оля Полякова и телеведущий Алексей Суханов решили провести совместный эфир и повеселить пользователей сети.

Полякова начинала свой эфир с бокалом вина и в светлой толстовке, а закончила в майке и с усами под носом. Суханову же пришлось себе нарисовать кетчупом очки на лице.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала

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