Телеведущего Савика Шустера заметили во время визита к министру Михаилу Федорову

Известный украинский журналист и телеведущий попал в эпицентр митинга, который устроили в центре Киева перевозчики из-за запрета на внутренние и международные перевозки. Об этом рассказал Телеграм-канал Klymenko Time (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Ведущий заявил, что приходил на консультацию к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову для того, чтобы обсудить с ним «электронную демократию».

Заметив ведущего, протестующие обратились к нему с просьбой поддержать их митинг и «высказать свою поддержку бизнесу». Однако, Шустер отказался.

«Нет-нет-нет-нет, это не моя платформа», - заявил журналист.

При этом он согласился пригласить перевозчиков на «свою платформу», однако сделал это весьма расплывчато. После этого он поспешил "сбежать" от недовольной толпы.

Отметим, что перевозчики жалуются на то, что из-за карантина они остались совсем без средств к существованию.

Стоит отметить, что Михаил Федоров и возглавляемое им министерство цифровой трансформации оказались в центре скандала из-за приложения «Дія». Так, в СМИ появилась информация о том, что в сеть «сливают» персональные данные украинцев, которые зарегистрировались в этом мобильном приложении для оцифровывания документов.

Скандал прокомментировал также премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что утечка данных украинцев, которые на днях были выставлены в открытый доступ в одном из Телеграм-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с приложением «Дія». По его словам, по факту утечки открыто уголовное производство.

Напомним, власть в Украине пошла на крайние меры, "мы предупреждаем...".

Как сообщала Politeka, ослабление карантина: Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт.

Также Politeka писала, когда в Украине запустят транспорт, официальное заявление.