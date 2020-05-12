Победитель «Танців з зірками», хореограф Женя Кот отпраздновал первую годовщину свадьбы со своей красавицей женой

Пара поженилась ровно год назад – 12 мая. Как сообщает Politeka.net, пост с поздравлениями появился на странице телеканала «1+1».

По случаю годовщины Кот трогательно обратился к своей супруге Наталье:

«Ты мой самый дорогой клад! Самый нежный и самый красивый цветок, который я только видел! Ты моя душа! Ты мой воздух! Ты моя вселенная! Ты лучшее, что со мной случилось! Я тебя люблю!».

Публикацию сопровождают совместные фото счастливой пары. На них Кот позирует в простом белом костюме из рубашки и штанов, а вот его жена продемонстрировала всю свою красоту в роскошном наряде. На ней оригинальное серебристое платье с глубоким декольте и разрезом на юбке и рукавах.

Поклонники пары пишут свои поздравления в комментариях.

«Прекраснейшая пара... счастья вам», «Очень красивая пара!», «Романтичные, сексуальные. Вы бомбастичная пара», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Женя Кот порадовал поклонников ярким снимком с шоу. На снимке Кот предстал в соблазнительном образе мачо. На нем были надеты черные штаны с низкой посадкой, которые подчеркнули его идеальный пресс. Образ Кот дополнил кепкой и подтяжками.

«Я знаю. Женщины очень внимательные создания. Что заметили, девочки? Листайте фото и пишите комментарии!», - написал хореограф, решив сыграть с поклонниками в игру.

Напомним, победитель "Танців з зірками" Женя Кот заставил женщин краснеть, показав голый торс.

Как сообщала Politeka, победитель "Танців з зірками" засветился с известной красоткой.

Также Politeka писала, что победитель «Танців з зірками» показал, как развлекается с горячей женой во время карантина.