Украинскую телеведущую Лесю Никитюк застукали за странным занятием прямо во время съемок шоу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой аккаунт звезды в Instagram.

Так, Никитюк позирует в окружении полуголых мужчин, которые окружили звезду и танцуют.

«Что же сегодня будет…Как же хочется побыть на месте Леси Никитюк», - говорится в сообщении одной из участниц проекта.

Уточним, что снимок был опубликован в Сторис, поэтому поклонники Никитюк были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, 32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда "Орла и решки", без тени смущения засветила богатую трапезу на фоне тотального роста безработицы из-за карантина.

Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых решила козырнуть якобы кулинарными талантами.

Так, телеведущая заставила тысячи пользователей захлебнуться слюной при виде баночки красной икры, пасты из авокадо, нарезанных салями, ветчины и бастурмы, а также свежих ягод, которым еще не сезон, а, значит, они должны стоить очень дорого. Тем временем, как известно из официальных источников, на сегодня в стране не менее 2,5-2,8 млн. безработных граждан. Нацбанк прогнозирует, что до июня количество безработных достигнет 12%. Здесь важно помнить, что уровень безработицы включает лишь тех, кто встал на учет в центр занятости, то есть реальный уровень гораздо выше.

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