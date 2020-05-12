Известная балерина Анастасия Волочкова показала, необычный образ, позируя с юбкой на голове

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный снимок, на котором предстала то ли с юбкой, то ли с балетной пачкой на голове. При этом, чтобы не стать посмешищем, как это обычно бывает, знаменитость скрыла возможность комментирования постов, пишет Politeka.net.

Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.

При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она решила представить довольно странный кадр, в котором была в коротком костюме, состоящем из шорт и майки с тигровым принтом, за который ее уже не раз критиковали.

Беларина в излюбленной манере хотела подшутить над фолловерами в Инстаграм:

«Все дело в шляпе.😂 И в красоте.😊🌺», - написала Волочкова. Хитрые комментаторы нашли это же фото на фан-аккаунте звезды, поэтому без критики все равно не обошлось: они написали, что с ее пачкой на голове "гриб мухомор отдыхает".

До этого артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:

«Ну, вроде, я в форме.🤷‍♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊

И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

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