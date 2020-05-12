Знаменитая артиска Ани Лорак удивила спортивням образом во время прогулки

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала в разделе Стори необычный домашний кадр. На новом фото звезда позировала без макияжа, скрывая под свободной футболкой свою фигуру, пишет Рoliteka.net.

Сейчас певица находится на карантине, однако в последнее время она предпочитает изредка устраивать прогулки, делиться архивными кадрами из концерта и рассказывать о своих буднях. Стоит отметить, что за это время вид звезды заметно изменился.

И хотя Лорак уверяет, что весит она всего 52 килограмма, по фото заметно, что она все же поправилась, фанаты ранее отметили, что в таком случае, "всее ее похудение было насмарку".

Отметим, похожие новые кадры стали также прямым подтверждением – выражение лица певицы выглядело во время ее прогулки неестественно и опухше, также, как и глаза. При этом можно заметить, что певица была без макияжа. Ранее поклонники отметили, что звезда уже похожа на Таиссию Повалий, которая делала пластику много раз.

Также на своей странице Лорак показала удивителньо стройную фигуру, акцентировав внимание на тонкой талии в черном платье длинной ниже колен. Дополнила наряд артистка аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы. Однако, внимание фолловеров привлекают именно украшения звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями.

«Смотрим вперёд! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!», - пишет Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Каролина, ты само волшебство 😍❤», «Неповторимая 😍 Хорошего вам дня, дорогая! Как ваше настроение? ❤️», «С Добрым Утром, Ани! Хорошего вам дня!», «Доброе утро!😍❤️», «Доброе утро!Какая же красивая!А фигура просто безупречная!», «Тебе корсет перетянули – как ты дышишь?», «Спасибо за пожелания❤️, это взаимно 💋. Хорошего настроения , очень красивая😻».

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