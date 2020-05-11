Профилактика вируса из Китая при помощи комплексных витаминов никак не поможет вам усилить иммунитет
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его страницу в Instagram.
«Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», - говорится в сообщении.
Комаровский утверждает, что подобные витамины могут помочь только в одном случае.
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«Также если вы неправильно подготовились к самоизоляции и накупили пива, чипсов и орешков, тогда, конечно, в вашем организме много чего не хватит. И в этом случае комплексные витамины не помешают», - подчеркнул он.
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Малыши должны проводить у экранов не более часа в день. Физическая активность должна составлять хотя бы 180 минут в день, из которых 60 минут - активные занятия.
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