Это надо знать всем

Профилактика вируса из Китая при помощи комплексных витаминов никак не поможет вам усилить иммунитет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его страницу в Instagram.

«Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», - говорится в сообщении.

Комаровский утверждает, что подобные витамины могут помочь только в одном случае.

«Также если вы неправильно подготовились к самоизоляции и накупили пива, чипсов и орешков, тогда, конечно, в вашем организме много чего не хватит. И в этом случае комплексные витамины не помешают», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее. доктор Евгений Комаровский рассказал главные правила, которые улучшат здоровье детей

Врач активно ведет страницу в Инстаграм, где делится с подписчиками различными советами.

Так, Комаровский опубликовал памятку Всемирной организации здоровья, как помочь детям от трех до четырех лет расти здоровыми и счастливыми.

Малыши должны проводить у экранов не более часа в день. Физическая активность должна составлять хотя бы 180 минут в день, из которых 60 минут - активные занятия.

Сон малышей должен составлять от 10 до 13 часов.

Напомним, доктор Комаровский раскрыл правду о вреде молочных продуктов

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