Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в спортзале во время карантина

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный ролик, на котором позировала в привычном спортивном костюме и хвасталась специальными тренировками для укрепления мышц. Столь дерзкие позы балерины выглядели весьма необычно, пишет Politeka.net.

В этот раз скандально-известная балерина похвасталась упражнениями в старом тренировочном костюме -красных штанах с широкой штаниной и блекло-синей майке на тонких лямках. Волосы балерина предусмотрительно завязала, а на ее ногах неизменно красовались золотистые пуанты.

«Вашему вниманию в карусельке три видео с небольшим комплексом упражнений для поддержания формы.💃👍💪 Конечно, ногами чесать сложнее, чем злыми языками, но может, кому-то эти упражнения понравятся.💃 Во всяком случае, есть к чему стремиться.💃💪», - написала Анастасия под провокационным видео.

При этом ранее под похожим роликом фолловеры Анастасии высмеяли ее за неопрятный вид и раскритиковали штаны, назвав те "красной тряпкой для быка"

До этого артистка показала себя в сером боди во время того, как позировала в ванной привычно повернувшись боком, чтобы продемонстрировать свои формы после тренировок:

«Ну, вроде, я в форме.🤷‍♀️ Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!💃 Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊

И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊 А Вы как питаетесь?🐣 Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасия.

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