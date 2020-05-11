Известная украинская певица Ирина Билык показала себя в новом образе

На фото Ирина сидит в брюках, пиджаке и рубашке. Образ Билык дополнила стильными туфлями, а волосы были зачесанными назад. Фотография получилась свежей и необычной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантин на всех повлиял по разному...

А какие перемены произошли у вас в период карантина?", - написала Ирина.

Алина Гросу и еще почти четыре тысячи человек поставили лайки к публикации, а также написали несколько комментариев:

"На какое число перенесли Ваш концерт!", "Вауу... Какой образ шикарный", "Бросила курить,пить таблетки.начала больше ценить тишину,покой и любить природу и ещё больше начала любить животных", "Ещё раз убедилась- на все воля Божия! Научилась терпению, спокойствию, выдержанности", "Кроме ограничения передвижения, никаких. Только теперь дом - работа", "Очень нежно. Помолодела".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ирина Билык показала трогательный снимок в сети.

10 мая в Украине отмечают День матери. Многие звезды опубликовали в своих блогах фото с самым дорогим для них человеком - мамой. Не осталась в стороне и знаменитая певица Ирина Билык, которая поздравила свою маму Анну Яковлевну с праздником и показала их общее фото.

Напомним, Ирина Билык рассказала, на какие жертвы пошла ради сына

А еще Politeka сообщала, что эпатажная Билык схватилась за огнетушитель, горячее фото

Также Politeka писала, что драма у Ирины Билык, певица впервые выдала жесткие детали



