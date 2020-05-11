В отношениях между Кейт Миддлтон и принцом Уильямом пробежали "черные кошки"

О подробностях семейной жизни в книге "Кейт: Будущая королева" написала Джессика Джейн, передает Politeka.net.

Если сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям - хорошие родители и преданные супруги, то ранее пара сталкивалась с некоторыми проблемами в отношениях.

Как в своей книге написала Джессика Джейн, за три года до их помолвки Кейт ушла с работы, потому что ей нужно было время, чтобы подумать о своих отношениях с герцогом Кембриджским Уильямом.

В книге сказано, что Уильям в этот период не был настроен на серьезные отношения, поэтому он открыто флиртовал и танцевал с девушкой в одном из местных клубов.

"Кейт была унижена, когда в таблоидах была опубликована фотография Уильяма с двумя девушками", - утверждает Джессика.

Уильям даже своим близким друзьям рассказывал, что их отношения с Кейт Миддлтон разорваны. Но тогда будущая герцогиня постаралась сделать все, чтобы заставить его остаться рядом.

Тогдашнюю ссору с супругом Кейт прокомментировала так: "Я думаю, что в то время я была не очень рада этому, но теперь это сделало меня сильнее".

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей.

Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели