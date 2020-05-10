46-летняя российская певица Наташа Королева показала, как ее мама, хормейстер Людмила Порывай покорила публику

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивное видео в своем микроблоге в Инстаграм, которое посвятила Дню матери, что пришелся на 10 мая (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Людмила Порывай в красном платье и с большим цветком в волосах предстала за роялем в окружении толпы. Певица исполнила хит "Подмосковные вечера", при этом ей подпевали и аплодировали.

"Мамуля ты умеешь создавать настроение праздника, ты Душа любой компании и у тебя всегда все поют и танцуют, ты даришь людям много позитива и положительных эмоций!!! Ты Яркая Женщина!!! Все Люды как Люды, а ты Супер Звезда!!! Мамуля @ludaporyvai Любим тебя! Здоровья !С Днём матери!!! #деньматери #мама #времяобедать #звезда Это Видео было снято в декабре 2019г!", - подписала видео Наташа.

За час ролик собрал почти 30 000 "сердечек" и уйму комментариев.

"Мамуля очаровательная🔥👍❤️"

"Мама у вас,Наташа,звезда 👍"

"Да энергетика потрясающая!!!!👏🏻❤️"

"Наташа, мамуля у тебя бесподобная!👍😍"

"Потрясающая женщина !!🔥🔥🔥Талант 👍"

"Мама Люда ,как всегда рвёт рояль😂👏"

"О боже😂"

Ранее мы сообщали, Королева поделилась с фанатами кадрами со старых выступлений, на которых щеголяла в откровенных образах. Певица призналась, что соскучилась за концертами за время карантина.

"Жизнь разделилась на До и После а как будет После?? ? Воспоминания из прошлого!", - написала Наташа в соцсети.

«Наташа супер 😍👍👍👍👍👍👍. Главное здоровье», «Тоже скучаем🙏❤️», «С Николаевым было много хитов!!», «Наташа🙌всё пройдёт, пройдёт и это🙌 всё будет ХОРОШО!❤️», - отреагировали поклонники.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

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