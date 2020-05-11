Ученые обнаружили интересный камень во время раскопок руин древнего театра

Археологи провели работу в столице древнего Ликийского союза, городе Патара (Турция), который называют "колыбелью цивилизаций".

Во время раскопок древнего театра специалисты наткнулись на камень с загадочной надписью, которую пока не расшифровали.

Однако ученым уже понятно, что надпись посвятили влиятельному человеку, который пользовался большим авторитетом в городе, сообщает Daily Sabah.

Профессор Хавва Ишкан Ишык из Университета Акдениза сообщил, что данная находка очень его порадовала. Ученый отметил, что сейчас над расшифровкой надписи работают эксперты из Лаборатории реставрации Антальи. После проделанной работы планируется раскрыть содержание текста и имя, указанное в нем.

Напомним, археологи обнаружили череп предка современного человека - Homo erectus, которому 2,4 миллиона лет.

На находку наткнулись австралийские исследователи в 40 километрах к северу от Йоханнесбурга.

Череп был раздроблен и ученые воссоздали его из 150 фрагментов. Homo erectus умер в возрасте от двух до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье (Украина) археологи во время реконструкции сквера Пионеров обнаружили остатки Торговых рядов старого города Александровска.

Лавка в 1917-1918 годов принадлежала александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

Напомним также, что ученые обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года до нашей эры и победившего в войне Фригию, которой правил царь Мидас.

Напомним, ученые наткнулись на черный саркофаг с загадочной головой

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