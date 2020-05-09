В Пенсионном фонде объяснили, как работает формула для пересчета пенсий при индексации

Как сообщает Politeka.net, уже с 4 мая украинцам будут начислять обновленные выплаты. Правительство обнародовало специальную формулу, по которой рассчитывают прибавку.

Как оказалось индексируется не вся пенсия, а только показатель средней заработной платы (дохода) после вычета страховых взносов. Коэфициент увеличил до 1,11, то есть, на 11%. С учетом этого средняя пенсия в Украине вырастет на 260 гривен. Стоит учитывать, что прибавку рассчитали индивидуально для каждого пенсионера.

Формула выглядит таким образом: Размер пенсии = СЗ х Икз х Кс

СЗ - это средняя заработная плата или доход за три календарных года перед индексацией, с которого уплачены страховые взносы. Имеется ввиду не зарплата отдельно взятого пенсионера, а средний показатель по стране.

Икз - индивидуальный коэффициент зарплаты, соотношение выплат конкретного украинца к средним по Украине. А Кс - это коэффициент страхового стажа.

Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова объяснила, что больше всего на итоговую сумму прибавки влияет заработная плата украинцев, то есть, индивидуальный коэфициент.

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - заявила представитель ПФУ.

То есть, можно всю жизнь проработать на низкооплачиваемой должности и получать минимальную пенсию, а вот больше всех получат те, кто еще до выхода на пенсию получал высокую зарплату. В Пенсионном фонде также сообщили, что в мае уже выделили 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

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