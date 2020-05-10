Многие артисты выбирают себя в жены настоящих красоток, с которыми не стыдно появиться на красной дорожке

Politeka.net вспомнила самых горячих жен известных актеров, спортсменов и шоуменов.

Жена российского комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, покорила миллионы сердец. Анжелика родила комику двух дочек, при этом сумев сохранить невероятную фигуру. Красотка не упускает момент похвастаться своими формами.

Жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова любит блеснуть голыми фото в своих соцсетях. Девушка не стесняется демонстрировать оголенную грудь и ягодицы.

Супруга украинского футболиста Николая Морозюка, который был игроком киевского "Динамо", Ирина еще более откровенная, чем Логунова. Она эпатирует публику горячими фото, демонстрируя свою силиконовую грудь во всей красе.

А вот российский комик Павел Воля женился на гимнастке Ляйсан Утяшевой, которая обладает не только яркой внешностью, но и сногсшибательной фигурой. Кроме этого, Утяшева имеет отличную растяжку, что тоже является большим плюсом для женщины.

Украинский хореограф, судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма тоже женился на горячей красотке. Его супруга Лилианна обладает красивой фигурой и яркой внешностью. Сам Яма признавался, что считал ее слишком красивой для себя.

Напомним, что роскошная жена Артура Пирожкова показала, чем заманила звездного мужа: «Какая божественная».

Как писала Politeka, бессовестная жена звезды "Динамо" полностью разделась и заставила мужчин краснеть: "Космическая".

Также Politeka писала, что Влад Яма страстно прижался к роскошной жене, жаркое фото: можно позавидовать.