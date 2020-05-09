Стало известно, как именно НБУ упростил украинцам проведение валютных операций

Как передает Politeka.net, об этом говорится в отчете за 2019 год, который был опубликован на официальном портале регулятора.

Согласно документу, в прошлом году регулятор отменил около 40 ограничений на валютные операции.

В частности, были отменены обязательная для бизнеса продажа валюты, лимиты на выплату дивидендов за границу. Также была запущена онлайн-услуга покупки валюты и система электронных лимитов для инвестиций за границу.

Более того, в 2019 году отменили требование для бизнеса предварительно резервировать гривну для покупки валюты, и вдвое увеличили срок для расчетов по экспортно-импортным контрактам.

В документе также сказано, что в прошлом году рост цен замедлился, а показатель инфляции составил 4,1%, что оказалось минимумом за последние шесть лет.

Отметим, что с 28 апреля в Украине также усложнили банковские переводы из-за вступления в силу закона о финмониторинге.

По словам аналитика Александра Зарайского, в СМИ зря разогнали панику вокруг этого закона, поскольку он усложнит жизнь лишь тем, кто получает взятки и другие незаконные доходы, передает kh.vgorode.ua.

"Если отбросить тот факт, что он был принят в соответствии с международными соглашениями и договорами, которые подписала Украина, то основная цель этих изменений – усложнить жизнь тех, кто получает взятки и другие незаконные доходы. Чтобы незаконно полученную наличность было невозможно или очень сложно перевести в безналичную форму, не оставив следов, которые указывали бы на источник происхождения этих денег", - утверждает специалист.

Он также предупредил украинцев, которые занимаются торговлей в сети Интернет, поскольку их счета под угрозой.

"В определенный момент банк (проводя мониторинг платежей, поступающих на лицевые карточки) может обратить внимание на тот факт, что на вашу карточку очень часто поступают деньги от разных людей – и заблокировать ее", - добавил Зарайский.

Напомним, что деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится...".

Как сообщала Politeka, перевод денег по новым правилам: украинцам рассказали, кого это не коснется, "до конца 2020 года...".

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