Певица Лолита Милявская рассказала о дальнейших планах в личной жизни

Как передает Politeka.net, откровениями она поделилась с телеведущей Екатериной Андреевой во время прямого эфира в Instargam. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам 56-летней артистки, хоть она уже и была в пяти браках, но в данный момент не собирается ставить штамп в паспорте.

Лолита подчеркнула, что ее молодой человек не против отношений без обязательств и не собирается от нее отказываться.

"Я это заслужила", - отметила она, и добавила, что к возможным изменам он относиться с пониманием.

По ее словам, на мнение других она просто не обращает внимания.

"Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы", - заявила Лолита.

Отметим, что у певицы есть дочь Ева, которой уже исполнилось 22 года.