Певица Лолита Милявская рассказала о дальнейших планах в личной жизни
Как передает Politeka.net, откровениями она поделилась с телеведущей Екатериной Андреевой во время прямого эфира в Instargam. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам 56-летней артистки, хоть она уже и была в пяти браках, но в данный момент не собирается ставить штамп в паспорте.
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Лолита подчеркнула, что ее молодой человек не против отношений без обязательств и не собирается от нее отказываться.
"Я это заслужила", - отметила она, и добавила, что к возможным изменам он относиться с пониманием.
"Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы", - заявила Лолита.
Отметим, что у певицы есть дочь Ева, которой уже исполнилось 22 года.
Лолита не хочет делать из дочки публичную персону, но известно, девочка живет с бабушкой в Киеве, в то время как сама Лолита живет в России.
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