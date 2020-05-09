Британская певица Адель сумела сбросить 45 килограммов
Причиной кардинального изменения внешности многие называли ее развод, после чего она стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.
Тренер 32-летней певицы не согласен с такими слухами, и открыл секрет такого невероятного преображения.
По его словам Адель никогда не стеснялась своих форм, и подчеркнул, что они даже не планировали добиться таких результатов.
"Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду", - рассказал тренер.
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Но он не отрицает того факта, что певице все же было сложно после развода и она пребывала в депрессии, но не сдалась, и ради сына решилась на такой шаг.
Стоить отметить, что не все поклонники певицы приняли ее обновленный образ и некоторые стали называть ее "анорексичкой". Также есть мнение, что из-за похудения она потеряла свою индивидуальность.
Ранее мы писали, что летом певицу Адель заметили с новым бойфрендом.
Фото, на которых певица с новым ухажером держались за руки просто взорвали интернет.
Не так давно она развелась со своим мужем и снимки «новой пары» очень обрадовали поклонников, но зря.
Дело в том, что спутником Адель оказался некий Пол Дрейтон и как сообщают СМИ, женщины его совсем не интересуют. Он оказался мужем близкого друга певицы, британского комика Алена Карра.
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