Украинская певица MARUV показала подборку лучших фото, сделанных на последнем концерте

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори Анна показала превью-фото со страницы фотографа, который представил подборку новых фото знаменитости. Девушка, как известно, находится на самоизоляции и уже много недель не участвует в новых проектах и не дает новые концерты, сообщает Politeka.

На самой же странице фотографа появились довольно колоритные кадры с выступления Анны, сверкнувшей во всех позах в излюбленных откровенных костюмах вместе с девушками из подтанцовки.

«Мой третий опыт в концертной фото-съемке! 🙌 Секси-бомбитта MARUV в Днепре 23.10.19 🔥Наконец-то дошли руки опубликовать часть из того, что наснимал тогда. 😉», - написал фотограф под новой фотоподборкой.

Поклонники тут же принялись отмечать свое мнение, критикуя смелый вид артисты. Нашлись и те, кто восхитился образом звезды.

До этого Анна представила записанный прямой эфир с поклонниками. В новом эфире артистка решила дать небольшой онлайн-концерт, однако удивила небрежным и неухоженным видом,

Девушка появилась с небрежной прической с эффектом "мокрых волос", торчащих в разные стороны без укладки и в обычном обтягивающем гольфе с черными штанами. Из-за неужачной позы, которую приняла звезда, сидя на диване, стал виден ее лишний вес и заметно поправившийся живот. Несмотря на все усилия, девушек не удалось это скрыть. Сама девушка с привычным макияжем и ярко подведенными глазами выглядела заметно иначе, нежели на своих последних снимках их фотосессий.