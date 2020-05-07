По предварительным данным, девять человек погибли, сотни доставлены в больницу

Инцидент произошел утром 7 мая в штате Андхра-Прадеш в Индии. Когда семьи в близлежащих деревнях спали, случилась утечка стирола из принадлежащего корейцам химического завода LG Polymers.

Местная полиция информирует, что утечка произошла из 5000-тонных баков, которые оставили без присмотра из-за объявленного карантина после вспышки китайского вируса.

В сети появились кадры масштабной трагедии, на которых видно, как люди падают в обморок прямо на улицах. У некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди заявил, что "после поступления сообщения об утечке (газа) на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению". Редди подчеркнул, что компания понесет ответственность за происшествие.

Ранее мы сообщали, в Индии нашли группу отощавших туристов, которые застряли здесь из-за карантина и были вынуждены жить в пещере. Так, из шести несчастных были граждане Украины, США, Непала, Франции и Турции.

Четверо мужчин и две женщины в конце марта съехали из отеля и поселились на улице, так как у них закончились деньги. На оставшиеся сбережения они покупали еду. Известно, что туристы спали на улице с 24 марта, так как не смогли улететь из страны из-за закрытия авиасообщения. Они покупали продукты на рынке и готовили еду в пещере на костре.

Напомним, что тысячи трупов обнаружили на берегу озера, вода токсична: появились кадры катастрофы

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