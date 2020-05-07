Материальную помощь на детей украинцы могут получить с 6 мая

Речь идет о предпринимателях. Им выдадут 1,6 миллиарда гривен помощи от государства во время карантина.

Помощь на детей до 10 лет смогут получить ФЛП, которые работают на упрощенной системе налогообложения и относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога. Обязательным условием является уплата ЕСВ за 2019 год или за все месяцы 2019 года после регистрации ФЛП.

На детей в возрасте до шести лет дают 1799 гривен, а выплаты на детей от шести до десяти лет составляют 2218 гривен. Пособие назначается на каждого ребенка.

Согласно предварительной оценке, помощь получат 300 тысяч физических лиц-предпринимателей, у которых около 400 тысяч детей.

Помощь на детей назначается с месяца обращения на период карантина и на один месяц после его завершения.

В Минсоцполитики предупредили, что для получения матпомощи нужно иметь электронную подпись.

Обратиться за помощью можно не выходя из дома.

Для этого нужно зарегистрироваться и авторизироваться по ссылке.

Там необходимо заполнить заявление и приложить такие документы: фотокопию свидетельства о рождении ребенка, фотокопию справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год, форма ОК-7, которую можно получить онлайн по ссылке, сканкопию документа, подтверждающего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства, если над ребенком опека, необходимая сканкопия решения райгосадминистрации в Киеве и Севастополе, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

Тем, кто получил справку ОК-7 онлайн к заявлению должен приложить образ и электронный документ.

После нужно наложить квалифицированную электронную подпись и отправить.

Также обратиться за материальной помощью можно и офлайн.

Для этого нужно собрать документы: заявление о предоставлении материальной помощи, заявление о перечисление средств для компенсации с указанием банковского счета.

К заявлению нужно приложить копии: свидетельства о рождении ребенка до 10 лет; справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год, форма ОК-7; документа, подтверждающего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства; если есть опека над ребенком, необходима сканированная копия решения районной госадминистрации в Киеве и Севастополе, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.



Со всеми документами нужно идти в орган социальной защиты по месту жительства или уполномоченных лиц органа территориальной общины.

Заявление рассматривают в течение трех рабочих дней, а результат отправляют на электронную почту.

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