23-летняя кубино-американская певица Камила Кобельо разделась ради эффектного фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала просто в фантастическом образе. Девушка избавилась от излишней скромности и рискнула показать, на сколько щедро ее наградила природа.

Камила сфотографировалась без нижнего белья, натянув на руки латексные перчатки. Красотка, как могла, прикрыла пышный бюст длинными вьющимися волосами и руками. Правда, оставила немного округлой "красоты" фанатам, дабы этот жаркий снимок еще долго помнили - "самый сок".

Голову певицы украсил необычный головной убор: тонкий обруч с огромным "пушистым" сердцем красного цвета.

Камила отвела дерзкий взгляд в сторону, а на ее лице играла шаловливая ухмылка.

"Спасибо тебе за все. 🌹", - подписала фото звезда.

За день пост по достоинству оценили более двух миллионов людей. Пользователи засыпали юный талант комплиментами.

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Отметим, в 2012 году Кобельо принимала участие в телевизионном шоу The X Factor, где была объединена в группу Fifth Harmony. В составе группы она выпустила один мини-альбом и два студийных альбома. В декабре 2016 года стало известно, что Камила покинула коллектив. Сольный сингл 2017 года Havana возглавлял чарты во многих странах.

Девушка активно ведет свой фотоблог, у нее почти 50 миллионов подписчиков.

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