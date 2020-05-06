Брак российской певицы Альбины Джанабаевой и артиста Валерия Меладзе не дает покоя пользователям, особенно после того, как появились слухи о разводе

Валерию приписывают отношения на стороне, что, мол и стало поводом для ссор. Ни Альбина, ни ее муж никогда не подтверждали, что их связь может быть на грани разрыва, правда однажды Джанабаева удалила в социальных сетях все снимки с супругом, чем только подлила масла в огонь.

Однако последнее видео, опубликованное в Инстаграм певицы и фан-странички ее мужа, может говорить об обратном - они показали, кажется, вполне искренние трепетные чувства друг к другу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Альбина и Валерий исполнили песню "Мегаполисы" на телевидении. Под конец парочка удивила нежными объятиями. Певица с легкой улыбкой прильнула к мужу, положив голову ему на плечо и прикрыв глаза. Тот с радостью отреагировал на жест супруги, обняв ее за плечи.

Пользователи остались в восторге: "Спасибо, очень красивая песня и исполнение... до мурашек 😊❤️"; "Альбиночка, Вы так спели проникновенно, слушала, наслаждалась. Смотрела на Вас, не могла оторвать глаз"; "Мурашки ... кайф! ❤️"

Ранее мы сообщали, Меладзе и Джанабаева приоткрыли завесу тайны своей семейной жизни.

По словам Ваелрия, он знает жену около двадцати лет, и у них за плечами, безусловно, бывали кризисы: "Кто-нибудь в душу плюнул тебе днем, а ты с этим вечером приходишь домой, вот тебе и кризис. Мне кажется, что такие вещи могут влиять".

"Это как и возрастные кризисы. Мы же прекрасно понимаем, что где-то на переходах бывают сложные моменты. Так же и в семейных отношениях. Мы можем долго говорить о психологии, о том, что надо оставлять все проблемы за дверью. Но, как это оставишь за дверью, если ближе нет никого, чем человек, который ждет тебя дома, а иногда нужно просто выговориться", - добавила Альбина.

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля: "Меладзе видел?"