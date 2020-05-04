Американская актриса китайского происхождения Бай Лин, известная по фильмам «Такси 3» и «Небесный капитан и мир будущего», предстала в горячем образе

Артистка надела платье, под которым совершенно не оказалось белья, пишет Рoliteka.net. Наряд был очень откровенным - с глубоким вырезом в районе груди и ножек.

Ткань платья болталась на теле, и казалось, вот-вот из-под нее покажется самое интимное: "Никакого стыда".

Зато фанаты смогли насладиться стройной фигурой звезды, ее тонкой талией и аккуратной грудью.

Для выхода красотка выбрала босоножки на высокой шпильке. Завершили ее образ очки и маска.

Актриса сделала высокий пучок из волос, заколов часть волос.

Фото были обнародованы в одной из русскоязычных групп.

"Американская актриса китайского происхождения Бай Лин вышла на прогулку в Лос-Анджелесе в откровенном платье в полоску и без нижнего белья", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал почти 30 лайков и один комментарий.

"Кусок ткани! Что нибудь!", - написала одна из пользовательниц сети.

Отметим, Бай Лин родилась 10 октября 1966 года в городке Чэнду на юге Китая. Будущая звезда начинала творческий путь с пения в хоре.

В 18 лет Бай Лин дебютировала в кино с небольшой ролью в фильме. Актриса работала в театре Пекина, и позже возобновила кинокарьеру.

Далее Бай обвинили в диссидентстве из-за участия в акции протеста продемократической партии, в результате в 1991-ом году ей пришлось эмигрировать в Америку.

Лин окончила киношколу Нью-Йоркского университета. Ее первой англоязычной ролью стал отрицательный персонаж в фильме «Ворон» (1994). Позже актриса снялась вместе с Ричардом Гиром в картине «Красный угол» (1997).

Известно, что в 1997-ом году 31-летняя актриса вошла в число 50-ти самых красивых людей мира по версии журнала «People».

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