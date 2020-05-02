Российская актриса и певица Анна Семенович поделилась жарким снимком в леопардовом платье

Как сообщает Politeka.net, свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото пышногрудая красотка предстала в платье из тонкой ткани с глубоким декольте. Анна смотрела в кадр, но внимание привлекала ее огромная грудь, которая с трудом поместилась в платье и буквально выпрыгивала наружу. Образ красотка дополнила макияжем и накрученными волосами.

«Как хочется солнца и моря на теле, песка под ногами и ветра в волосах», - написала Семенович под фото.

За 40 минут пост артистки собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали хвалить ее фигуру.

«Анюта, вы принцесса! Нет, не принцесса! Королевна», «Обе фотки просто огонь. Анюта вы сногшибательная красотка», «Анна! Вы прекрасны! Волшебная!!!», «Богиня! Самая клевая девчонка!», «Анна, ты просто прелесть!», «Никак не могу понять одно, у кого больше грудь у Семенович или Чеховой?? Никак не найду ответ на этот вопрос», «Так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в новом видео Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Она заметно потолстела, отрастила большие бока, живот и второй подбородок. Звезда совсем не похожа на ту роковую красотку, какой ее привыкли видеть фанаты.

Напомним, что скучающая Семенович в леопарде втиснула в камеру своих близняшек: "Держись!".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Семенович показала пышные «дары природы» в роскошном платье: «Хороша, чертовка».

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла прелестями прямо на камеру: "Это неприлично".