Старшая дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась с поклонниками самым сокровенным
На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео со своим сыном Марком, передает Рoliteka.net. Малыш на видео пытается играть на фортепиано.
«Юный музыкант. Дедушка..нам такой нужен на 2 годика», - написала Алла под видео.
Отметим, что Михаил Добкин не сдержался и ответил на обращение дочери, предложив ей сначала купить гитару. Алла ответила, что можно и гитару.
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Поклонники девушки оставили много комментариев с похвалой и советами для будущего музыканта. За три часа видео посмотрели более 3 тысяч раз.
«Лучше электроорган...со 100 инструментами... намного интереснее и для взрослых, и для детей, и для обучения!», «Будущий Шопен, а может Бетховен ) забавное видео, спасибо за позитив», «Ух ты! Знает, как нужно ручку ставить», «Талант», «И со 100 мелодиями с подсветкой клавиш... Быстрее научится!» - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Алла Добкина поделилась снимком, на котором она предстала в топике и черных штанах. Ее волосы были собраны в хвост. Видно, что девушка занимается спортом. Из-за ракурса кадра поклонники смогли частично увидеть грудь Аллы.
Напомним, что расфуфыренная Алла Добкина взбудоражила украинцев признанием: "Поцелуи только в кровати".
Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием: "Очень кайфую от этого".
Также Politeka писала, что Алла Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке: «вот это объемы».