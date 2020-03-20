Топ-модель Эмили Ратаковски - звезда показов бельевых шоу Victoria’s Secret, актриса и бизнес-вумен - показала себя без бра и не только

Звезда в своих сториз в Инста показала часть рекламных фото своей бельевой компании, а также при этом позировала рядом с темнокожей моделью. Кроме того, звездная красотка Ратаковски показала своим поклонникам архивный снимок, где она практически полностью раздета, если не считать трусиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram кареглазой артистки.

Сториз Эм просто переполнены кадрами откровенного содержания - сейчас многие звезды в связи с карантином, видимо, постят и заливают в сториз архиные кадры. Так на одном из своих фото Эмили с полотенцем на голове в стрингах позирует на камеру. Свой верх купальника при этом она небрежно держит рукой, прижав к себе.

На другом снимке Ратаковски стояла рядом с красавицей-коллегой и они обе были при этом в темном кружевном белье. Прокомментировать фото у поклонников звезды сети, ТВ и большого экрана не было возможности, но ранее они отличились просто невероятным количеством хвалебных комментариев в адрес Эм: пишут, что она красавица, "дьяволица", роскошная крошка и тому подобное.

Ранее звезда порадовала поклонников фото со своим любимым псом Коломбо. На снимках артистка позирует с щенком. Малыш устроился у нее на руках.

При этом Ратаковски была в бежевой куртке и обтягивающих черных лосинах.

На других фото Коломбо предстал уже повзрослевшим. Так, на одном из кадров Эмили находится на белой постели, а пес запрыгнул к ней на руки будто щенок. Собака смотрела в камеру, позируя с любимой хозяйкой.

"Коломбо единственный! Наш будто родной сын и ангелочек. Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 13 фунтов в 8 недель до примерно 80 фунтов за один быстрый год. Он все еще самый уютный! Он делает нас самыми счастливыми, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы опубликовать кучу его фото...", - подписала фото артистка.

За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети очень растрогались снимками и почти каждый писал, как это мило. Также люди заметили, что пушистый красавчик очень большой и что Эмили с Коломбо напоминают мать и сына: "Ого, какие милые".

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в белой короткой майке и джинсах на высокой посадке. Кроме своего стального пресса звезда подчеркнула тонкую талию. Джинсы обтянули ее упругую пятую точку.

Тонкая майка была с глубоим декольте и выделила ее пышную грудь.

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