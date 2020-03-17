Рози Хантингтон-Уайтли, которая ранее блистала на шоу Victoria’s Secret, покрасовалась в, сказать глубоком - ничего не сказать, декольте, а также показала личные кадры с гримерки, где она оголила часть тела

Звездная британка позировала в студии и в тесном корсетном платье и похоже, была без бра. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикации знаменитости.

Так на одном опубликованном фото манекенщица сидела и смотрела вдаль, ее упругую грудь было видно вблизи, а темное платье отменно сидело на стройной красавице.

На другом новом фото невеста Джейсона Стэтхема была в гримерке и при этом игриво спустила с плеча белый халатик. Рози как раз наносили макияж и в этой связи ее поклонники в комментариях под постом упомянули какие же, цитируем "сладкие" у топ-модели "губки". Кроме этого, фолловеры отмечают, что все кадры, публикуемые Роузи потрясающие: им нравятся и семейные фото звезды с сыном, и откровенные студийные снимки, и даже пейзажная "фото-лирика", снятая на телефон модели их восхищает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что знаменитая украинская модель - ведущая модельного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева оказалась в ловушке в Германии из-за введенного там чрезвычайного положения и закрытия воздушного пространства в Украине.

Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили за несколько часов до того, как в нашей стране вступили в силу ограничения по въезду из-за границы.

"Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели, - рассказала Алла. - Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти".

Девушка акцентировала внимание, что со своей стороны она выполнила все условия, чтобы вернуться на родину до начала действия ограничений.

"Это ненормально, что рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. Теперь мы оказались на улице с чемоданами", - пожаловалась Алла.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом

Как ранее сообщала Politeka, ведущая «Топ-модель по-украински» засветила идеальное тело в одном платье

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