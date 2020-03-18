Звезда Инстаграма Мэдди Белль опубликовала колкий кадр у себя на страничке

На фото девушка лежит в кровати совсем без одежды. Рядом с ней какой-то мужчина, скорее всего парень, тоже без одежды. Парочка улыбается, а вокруг них лежат упаковки туалетной бумаги. Рулоны очень хорошо прикрыли интимные места девушки и парня. На фоне можно увидеть подушки, а также деревянную стенку кровати. Таким образом, как можно предположить, пара высмеяла панику из-за коронавируса. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не пойду никуда, потому что у меня есть все, что мне нужно прямо здесь", - написала звезда.

Фанаты успели поставить более 150 тысяч лайков и написали множество комментариев. Некоторые посмеялись над публикацией девушки, а другие раскритиковали ее, так как по их мнению, эта бумага нужна другим, а звезда ее скупила ради лайков в Инстаграме.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Тина Кароль рассказала о полете в Лондон из-за сына и коронавируса.

Кароль решила забрать сына Вениамина, так как он учился в Лондоне. Ей пришлось быть в специальной защитной маске. Во интервью на национальном канале Тина отметила, что карантин очень сильно повлиял на работу певицы. Даже репетиции "Голоса страны" проводят по видеосвязи.

«Сейчас контакты с людьми значительно ограничились. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге», — отметила Кароль.

Тина также заявила, что сын сейчас находится с ней. Но она считает, что все хорошо, так как он знает много языков и ее подтянет, а она его в музыке.

Напомним, любимый продукт украинцев взлетел в цене из-за коронавируса

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